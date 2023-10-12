Голкипер Сербии по футзалу: Украинцы – настоящие солдаты на площадке
Матч закончился вничью 1:1
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Вратарь сборной Сербии по футзалу Яков Вулич подвел итог
– Счет на табло совсем другой, чем в предыдущей игре. Какие изменения вы сделали на этот матч и все ли они сработали?
– Разница между предыдущей игрой и этой состоит в том, что у нас был другой состав на этот матч, пробовали агрессивно защищаться и агрессивно атаковать. В предыдущем матче Украина забила нам три быстрых мяча и тогда у нас не было времени, чтобы восстановить преимущество.
– Когда вы готовились к этому матчу, какие компоненты игры украинской команды вы определяли и удалось ли вам их нейтрализовать?
– Мы понимаем, что Украина – очень сильная команда и они являются настоящими солдатами на площадке. Знали, что у украинцев очень хорошие стандарты и готовились противодействовать им. Но нам все же удалось воспользоваться одним из таких розыгрышей.
– В отличие от прошлой игры в этой вы забили первыми. Как это отразилось на вашей дальнейшей игре?
– На самом деле, мы очень хотели выиграть эту игру. Я очень доволен своей игрой и хочу отметить украинскую и сербскую команды за хорошую игру в обороне. Украинцы забили один мяч, в прошлой игре у них было больше пространства, поэтому было шесть.
– Какая команда была для вас самой тяжелой за эти матчи?
– Украина. Да, Украина была самой тяжелой.
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