Голкипер Сербии по футзалу: Украинцы – настоящие солдаты на площадке

Вратарь сборной Сербии по футзалу Яков Вулич подвел итог матча квалификации ЧМ-2024 против команды Украины (1:1).

– Счет на табло совсем другой, чем в предыдущей игре. Какие изменения вы сделали на этот матч и все ли они сработали?

– Разница между предыдущей игрой и этой состоит в том, что у нас был другой состав на этот матч, пробовали агрессивно защищаться и агрессивно атаковать. В предыдущем матче Украина забила нам три быстрых мяча и тогда у нас не было времени, чтобы восстановить преимущество.

– Когда вы готовились к этому матчу, какие компоненты игры украинской команды вы определяли и удалось ли вам их нейтрализовать?

– Мы понимаем, что Украина – очень сильная команда и они являются настоящими солдатами на площадке. Знали, что у украинцев очень хорошие стандарты и готовились противодействовать им. Но нам все же удалось воспользоваться одним из таких розыгрышей.

– В отличие от прошлой игры в этой вы забили первыми. Как это отразилось на вашей дальнейшей игре?

– На самом деле, мы очень хотели выиграть эту игру. Я очень доволен своей игрой и хочу отметить украинскую и сербскую команды за хорошую игру в обороне. Украинцы забили один мяч, в прошлой игре у них было больше пространства, поэтому было шесть.

– Какая команда была для вас самой тяжелой за эти матчи?

– Украина. Да, Украина была самой тяжелой.