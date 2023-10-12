  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Голкипер Сербии по футзалу: Украинцы – настоящие солдаты на площадке
В тренде

Голкипер Сербии по футзалу: Украинцы – настоящие солдаты на площадке

Футзал
(1 голосов)

Матч закончился вничью 1:1

Голкипер Сербии по футзалу: Украинцы – настоящие солдаты на площадке

скриншот

Новина українською

Вратарь сборной Сербии по футзалу Яков Вулич подвел итог матча квалификации ЧМ-2024 против команды Украины (1:1).

– Счет на табло совсем другой, чем в предыдущей игре. Какие изменения вы сделали на этот матч и все ли они сработали?

– Разница между предыдущей игрой и этой состоит в том, что у нас был другой состав на этот матч, пробовали агрессивно защищаться и агрессивно атаковать. В предыдущем матче Украина забила нам три быстрых мяча и тогда у нас не было времени, чтобы восстановить преимущество.

– Когда вы готовились к этому матчу, какие компоненты игры украинской команды вы определяли и удалось ли вам их нейтрализовать?

– Мы понимаем, что Украина – очень сильная команда и они являются настоящими солдатами на площадке. Знали, что у украинцев очень хорошие стандарты и готовились противодействовать им. Но нам все же удалось воспользоваться одним из таких розыгрышей.

– В отличие от прошлой игры в этой вы забили первыми. Как это отразилось на вашей дальнейшей игре?

– На самом деле, мы очень хотели выиграть эту игру. Я очень доволен своей игрой и хочу отметить украинскую и сербскую команды за хорошую игру в обороне. Украинцы забили один мяч, в прошлой игре у них было больше пространства, поэтому было шесть.

– Какая команда была для вас самой тяжелой за эти матчи?

– Украина. Да, Украина была самой тяжелой.

По теме
yellow-arrow
Косенко после 1:1 с Сербией: Паркет - не быстрый, нам немного это мешало
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины опустилась на 2-е место в группе
yellow-arrow
Не все так просто, как хотелось бы. Футзал. Сербия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Сербии по футзалу Женская сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде