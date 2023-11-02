Киевский ХИТ узнал соперников по группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки элит-раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2023/2024.

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Имена своих соперников узнали 16 команд из основного раунда, в том числе и киевский "ХИТ".

16 клубов разделили на четыре группы по четыре участника в каждой. Волей жребия "ХИТ" оказался в группе D вместе с испанской "Пальмой" (хозяин), хорватским "Олмисумом" и польской "Любавой".

Матчи элит-раунда будут проходить 28 ноября - 3 декабря. Победители четырех групп выйдут в финальную стадию, которая состоится в мае 2024 года.