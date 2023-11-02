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Киевский ХИТ узнал соперников по группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу

Футзал
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Киевляне сыграют против испанской, польской и хорватской команд

Киевский ХИТ узнал соперников по группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу

Фото: fchit.kiev.ua

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В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки элит-раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2023/2024.

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Имена своих соперников узнали 16 команд из основного раунда, в том числе и киевский "ХИТ".

16 клубов разделили на четыре группы по четыре участника в каждой. Волей жребия "ХИТ" оказался в группе D вместе с испанской "Пальмой" (хозяин), хорватским "Олмисумом" и польской "Любавой".

Матчи элит-раунда будут проходить 28 ноября - 3 декабря. Победители четырех групп выйдут в финальную стадию, которая состоится в мае 2024 года.

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ХИТ (Киев)
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Источник:
УАФ
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