ХИТ обыграл хорватский Олмиссум и сохраняет шансы на выход из группы элит-раунда ЛЧ

Киевский "ХИТ" провел свой второй матч в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов. Соперником киевлян 30 ноября был хорватский "Олмиссум".

Читайте также ХИТ стартовал в элит-раунде футзальной ЛЧ с драматического поражения польской Любаве

Хорваты начали активнее, но забить на старте не смогли, после чего "ХИТ" выровнял игру. Тем не менее, в концовке первого тайма хорваты открыли счет — после розыгрыша штрафной отличился Секулич.

На 25-й минуте киевляне сравняли счет — забил Абакшин с передачи Педяша. Впрочем, очень быстро хорваты вернули себе преимущество благодаря второму голу Секулича.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"ХИТ" снова ответил результативно – после вбрасывания Сухова метко с разворота пробил Жук. Вскоре Абакшин обыгрался с Педяшем и пробил кипера, и теперь уже украинцы вышлив вперед.

На 36-й минуте Кустура после подачи с углового снова установил равновесие. Однако "ХИТ" сумел вырвать победу — за несколько секунд до завершения матча протолкнул мяч в ворота Поночевный.

Киевляне сохраняют шансы на выход из группы, набрав 3 очка после двух матчей. Следующий матч с хозяевами из "Пальмы" подопечные Олега Лукьяненко проведут 2 декабря (начало — в 20:00 по киевскому времени).

"Олмиссум" (Хорватия) - "ХИТ" (Украина) 3:4

Голы: Секулич (19, 27), Кустура (36) – Абакшин (25, 30), Жук (29), Поночовный (40).

"ХИТ": Сухов – Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин; Портной, Лифер, Сметаненко, Мальник, Подлюк, Жук, Поночовный, Серый.