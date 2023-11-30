ХИТ обыграл хорватский Олмиссум и сохраняет шансы на выход из группы элит-раунда ЛЧ
У киевской команды три очка после двух матчей
Фото: fchit.kiev.ua
Киевский "ХИТ" провел свой второй матч в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов. Соперником киевлян 30 ноября был хорватский "Олмиссум".
Хорваты начали активнее, но забить на старте не смогли, после чего "ХИТ" выровнял игру. Тем не менее, в концовке первого тайма хорваты открыли счет — после розыгрыша штрафной отличился Секулич.
На 25-й минуте киевляне сравняли счет — забил Абакшин с передачи Педяша. Впрочем, очень быстро хорваты вернули себе преимущество благодаря второму голу Секулича.
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"ХИТ" снова ответил результативно – после вбрасывания Сухова метко с разворота пробил Жук. Вскоре Абакшин обыгрался с Педяшем и пробил кипера, и теперь уже украинцы вышлив вперед.
На 36-й минуте Кустура после подачи с углового снова установил равновесие. Однако "ХИТ" сумел вырвать победу — за несколько секунд до завершения матча протолкнул мяч в ворота Поночевный.
Киевляне сохраняют шансы на выход из группы, набрав 3 очка после двух матчей. Следующий матч с хозяевами из "Пальмы" подопечные Олега Лукьяненко проведут 2 декабря (начало — в 20:00 по киевскому времени).
"Олмиссум" (Хорватия) - "ХИТ" (Украина) 3:4
Голы: Секулич (19, 27), Кустура (36) – Абакшин (25, 30), Жук (29), Поночовный (40).
"ХИТ": Сухов – Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин; Портной, Лифер, Сметаненко, Мальник, Подлюк, Жук, Поночовный, Серый.
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