Тренер футзального клуба Экстралиги обвинил судейский корпус в коррупции

Главный тренер футзального клуба "МСК Харьков" Станислав Гончаренко рассказал, почему его флеш-интервью, взятое после матча 12 тура чемпионата Украины с "Энергией" (1:2), не выложили на ютуб-канале Ассоциации футзала Украины.

Комментарий, процитированный ниже, Гончаренко дал после следующего матча харьковчан в чемпионате против "Авроры-КЛАСТ" (1:4), который был сыгран 3 декабря.

"Почему-то мой комментарий не поставили. Почему – я понимаю. Потому что я там сказал всю правду за произвол, который случился во Львове. Они под этим лозунгом также не поставили интервью Легчанова (главный тренер "Энергии" – прим.). Потому что я не думаю, что он сказал в этом интервью, что они очень сильная команда, и они победили только благодаря своему таланту и качеству игры.

Там был всяческий беспредел со стороны судейской бригады. Я сказал правду в этом интервью. И понятно, что ту правду, которая неслась к зрителям, к аудитории, которая за футзалом следит, нужно было скрыть, чтобы народ не знал об этом. Сегодня я заострю на этом внимание и исправлю диспозиции.

Ассоциация футзала Украины, которую я, якобы, обвинил в прошлый раз, делегирует свои права на проведение судейского комитета. Ассоциация футзала – это не только чемпионат. Это сборные разных возрастов, это главная сборная, это студенческий спорт, это детский спорт, это любительский спорт и это женский футзал.

И потому я сейчас скажу, что в коррупции, о которой я говорил в том интервью, речь не шла об Ассоциации. Она не занимается в ступенях своих взаимоотношений коррупцией. Нет, коррупция только существует эпизодами на этажах судейского комитета.

Я еще раз повторю: ни Владыко (президент Ассоциации футзала Украины – прим.), ни те, кто его окружают, не занимаются коррупцией. Коррупцией занимаются те люди, которым делегировали права на проведение и обслуживание чемпионата.

Но Ассоциация должна понять, что титульное лицо Федерации – чемпионат страны. А международное лицо – это сборные всех возрастов, начиная с главной сборной. Не будет чемпионатов как таковых – не будет Федерации. Чемпионаты проводят, потому существует Федерация. Значит, Федерация должна отвечать за деятельность судейского корпуса.

Я сказал в тот раз: есть скрытый Кравцов, его никто не увольнял. Есть официально назначенное новое лицо Банасько (в августе Ассоциация футзала Украины сообщила, что Исполнительный комитет утвердил Алексея Банаско в должности председателя Комитета арбитража, а перед этим комитет удовлетворил заявление Сергея Кравцова о сложении полномочий. Однако на сайте АФУ Кравцов до сих пор значится как глава Комитета арбитража – прим.). Есть куратор судейского корпуса, который за ними наблюдает – это Дердо Виктор. Они втроем не могут понять, как кого посылать, судить.

Мы смонтировали ролик, мы его поставим в интернет, в фейсбук, всюду. Мы направим его в Ассоциацию футзала, направим его в Комитет арбитров. Мы направили уже тем людям, которые отвечают за это. Мы представили, чтобы люди увидели, и некоторые из них, очень давно работавшие судьями, видят. Так в один голос и сказали: "Это ужас и это произвол над тем, что с вами сделали во Львове".

И когда я заострил тогда внимание на этом, меня хотят обвинить и рассорить с делегатами или с кем-нибудь из Федерации. Я еще раз говорю: я обвиняю людей, которые обслуживали ту нашу игру, в которой невооруженным глазом было видно, что это коррупция.

Мы нарезали, что во втором тайме 5 фолов не дали в сторону "Энергии", при том, что она уже сидела на 5 фолах (в футзале после 6-го и каждого последующего командного фола, совершенного в пределах одного тайма, соперник пробивает "дабл-пенальти" – удар с 10 метров без стенки – прим.).

5 фолов не дали. Пусть люди увидят, как выстраивают нас на введении аута и как расставляют "Энергию". Время на ввод мяча, расстояние между теми, кто должен стоять. Сколько вводит мяч команда соперника и сколько мы вводим.

Я так считаю и так скажу. Я уверен, что в этой игре была коррупция. Я уверен в этом. Так не судят люди. Почему это произошло? Все поняли, что "Энергия" отстает. Сегодня я это еще раз увидел. "Аврора" уходит дальше, ХИТ уходит дальше, "Ураган" уходит дальше. Что делать? Надо выбрать такой клуб, как МСК Харьков, и растоптать, вытереть об него ноги. С нами это и сделали, и думают, что все так пройдет.

Я заявляю сейчас в интервью, что я так не оставлю этот вопрос. Если Ассоциация не ответит, если Комитет арбитров не сделает выводов, не накажет судей, которые над нами издевались во Львове, я буду обращаться в вышестоящие организации, которые сегодня без Павелко заменяют его – это Протасов, Михайличенко или Демьяненко. Буду ехать в Киев и обращаться официально. Пусть мне ответят: неужели в этой игре не было произвола?" – сказал Гончаренко.