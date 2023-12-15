Футзал. Украина – Бельгия 8:2. Победа на классе

Сегодня состоялся поединок элит-раунда отбора к Чемпионату мира по футзалу 2024 года, в котором играли национальные сборные Украины и Бельгии. Игра прошла в Береттьоуйфалу (Венгрия) на арене имени Иштвана Палффи.

В нашей группе кроме бельгийцев есть еще сборные Польши и Сербии. Поляки находятся на первом месте, украинцы – вторые, сербы занимают третье место, а бельгийцы с одной ничьей и тремя поражениями - последние. Сегодня подопечных Косенко устраивала только победа.

Уже в дебюте противостояния украинцы демонстрировали кто в доме хозяин. На третьей минуте Корсун точно пробил в дальний угол после передачи Шотурмы – 1:0. Не успели гости прийти в себя, как еще пропустили. После передачи Абакшина с нулевого угла увеличил преимущество украинцев Педяш – 2:0. В середине первой половины встречи дубль в свой актив записал Игорь Корсун – 3:0. Все вопросы о победителе были сняты.

На этом подопечные Косенко не останавливались. Корсун подставил ногу после удара Шотурмы и мяч залетел в ворота – 4:0. Хет-трик для 30-летнего игрока "Урагана". Перед самым перерывом забил Шотурма - 5:0. Также приятные новости поступали из Сербии, где местная сборная обыгрывала Польшу.

Избиение бельгийцев продолжилось и во втором тайме. Педяш и Серый заставили голкипера гостей снова капитулировать - 7:0. Также отметим нашего голкипера Сухова, отразившего одиннадцатиметровый. Однако оставить свои ворота "сухими" украинцы все же не смогли. В составе бельгийцев отличился Вади – 7:1. К сожалению, еще до завершения матча в воротах нашей сборной отличился Раху – 7:2. Жырную точку в матче поставил Фаренюк - 8:2.

В итоге матч завершился разгромной победой Украины. К сожалению, в параллельной игре сборная Польша все же обыграла Сербии, поэтому в последнем туре нас устроит только победа.

Квалификация на Чемпионат Мира. Пятый тур

Украина – Бельгия 8:2

Голы: Корсун (3, 9, 15), Педяш (5, 27), Шотурма (20), Серый (28), Фаренюк (40) - Вади (28), Раху (36)

Нереализованный пенальти: Эль-Факири (26)

Украина: Савенко, Швед, Жук, Корсун, Шотурма – Сухов, Серый, Чернявский, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертанный

Бельгия: Вранкен, Раху, Ах. Сабабти, Грелло, Гисланде – Идрисси, Аб. Сабабти, Аднан, Ламсайя, Эль-Факири, Вади, Даби-Реда, Вандерхейден, Вален