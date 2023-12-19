Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Подопечные Косенко сыграют свой последний матч в рамках отбора в ЧМ-2024. Соперником "сине-желтых" станет сборная Польши. В случае победы украинцы напрямую квалифицируются на ЧМ-2024. Перед последним туром поляки возглавляют квартет, Украина идет позади, гарантировав себе второе место.

Польша – Украина

Квалификация на Чемпионат Мира. Шестой тур

20.12.2023. 19:30

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Трансляция матча В эфире Трансляція футзального матчу Польща - Україна Смотреть трансляцию

Сборная Польши по футзалу

Поляки с лучшей стороны проявляют себя в элит-раунде отбора в ЧМ. Ближайший соперник сборной Украины проиграл всего одну игру - дома сборной Сербии (1:2). В прошлом туре сборная Польши после первого тайма уступала 0:2 Сербии, но проявила характер и перевернула все с ног на голову – 4:2. Отметим дубль 27-летнего нападающего Матеуша Мадзенга. Также одним из лидеров этой сборной является опытный бомбардир Михал Марек. В выездной игре против сербов лидеры группы сыграли агрессивно в атаке – 22 удара и из них 12 в створ ворот. Нашей команде непросто будет начинать свои атаки. Хозяев устроит и ничья, но не надеемся, что они будут играть на удержание счета. Напомним, что в матче в Венгрии победила сборная Польши – 3:2.

Сборная Украины по футзалу

Подопечные Александра Косенко порадовали результативностью в матче со сборной Бельгии – 8:2. Еще в первом тайме украинцы создали себе комфортный гандикап, пять раз поразив сетку ворот соперника. Хет-трик оформил Игорь Корсун, еще по голу забили Александр Педяш и Петр Шотурма. В игре с аутсайдером получили больше игрового времени футзалисты, игравшие не так много. Сборная Украины играла в свое удовольствие и должна была забивать даже больше. Однако также стоит обращать внимание на уровень соперника. Бельгийцы выглядели откровенно плачевно, особенно это касается защиты. Украинцы 34 раза пробили по воротам и из них 19 попали в створ.

Лидеры нашей сборной находятся в хорошем игровом тонусе и это не может не прибавлять оптимизма перед решающей игрой. Надеемся, что коллектив Косенко сделал правильные выводы из предыдущего матча против поляков – 2:3.

История противостояний

В новейшей истории соперники между собой встречались дважды. В марте в контрольном матче украинцы не оставили шансов своим соперникам – 4:1. Однако уже в нынешнем отборе в ЧМ в номинально домашней игре подопечные Косенко уступили - 2:3.

Турнирная таблица

1. Польша - 12 очков, 18:9 (разница голов)

2. Украина - 10 (5), 27:9

3. Сербия - 5 (4), 9:15

4. Бельгия - 1 (4), 10:31

Прогноз матча Украина - Польша

Подопечных Александра Косенко ожидает непростое испытание, ведь нашу сборную устроит только победа. Поляки будут сбивать темп игры, к тому же они будут играть дома. Ожидаем, что украинцы сделают правильные выводы из предыдущего очного противостояния и смогут набрать три очка, позволяющих команде с первого места выйти из группы. Прогноз – победа Украины.