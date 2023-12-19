Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Игра за первое место в группе
Фото: Асоціафія футзалу України
Подопечные Косенко сыграют свой последний матч в рамках отбора в ЧМ-2024. Соперником "сине-желтых" станет сборная Польши. В случае победы украинцы напрямую квалифицируются на ЧМ-2024. Перед последним туром поляки возглавляют квартет, Украина идет позади, гарантировав себе второе место.
Польша – Украина
Квалификация на Чемпионат Мира. Шестой тур
20.12.2023. 19:30
Трансляция - Мегого Футбол-1
Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT
Сборная Польши по футзалу
Поляки с лучшей стороны проявляют себя в элит-раунде отбора в ЧМ. Ближайший соперник сборной Украины проиграл всего одну игру - дома сборной Сербии (1:2). В прошлом туре сборная Польши после первого тайма уступала 0:2 Сербии, но проявила характер и перевернула все с ног на голову – 4:2. Отметим дубль 27-летнего нападающего Матеуша Мадзенга. Также одним из лидеров этой сборной является опытный бомбардир Михал Марек. В выездной игре против сербов лидеры группы сыграли агрессивно в атаке – 22 удара и из них 12 в створ ворот. Нашей команде непросто будет начинать свои атаки. Хозяев устроит и ничья, но не надеемся, что они будут играть на удержание счета. Напомним, что в матче в Венгрии победила сборная Польши – 3:2.
Сборная Украины по футзалу
Подопечные Александра Косенко порадовали результативностью в матче со сборной Бельгии – 8:2. Еще в первом тайме украинцы создали себе комфортный гандикап, пять раз поразив сетку ворот соперника. Хет-трик оформил Игорь Корсун, еще по голу забили Александр Педяш и Петр Шотурма. В игре с аутсайдером получили больше игрового времени футзалисты, игравшие не так много. Сборная Украины играла в свое удовольствие и должна была забивать даже больше. Однако также стоит обращать внимание на уровень соперника. Бельгийцы выглядели откровенно плачевно, особенно это касается защиты. Украинцы 34 раза пробили по воротам и из них 19 попали в створ.
Лидеры нашей сборной находятся в хорошем игровом тонусе и это не может не прибавлять оптимизма перед решающей игрой. Надеемся, что коллектив Косенко сделал правильные выводы из предыдущего матча против поляков – 2:3.
История противостояний
В новейшей истории соперники между собой встречались дважды. В марте в контрольном матче украинцы не оставили шансов своим соперникам – 4:1. Однако уже в нынешнем отборе в ЧМ в номинально домашней игре подопечные Косенко уступили - 2:3.
Турнирная таблица
1. Польша - 12 очков, 18:9 (разница голов)
2. Украина - 10 (5), 27:9
3. Сербия - 5 (4), 9:15
4. Бельгия - 1 (4), 10:31
Прогноз матча Украина - Польша
Подопечных Александра Косенко ожидает непростое испытание, ведь нашу сборную устроит только победа. Поляки будут сбивать темп игры, к тому же они будут играть дома. Ожидаем, что украинцы сделают правильные выводы из предыдущего очного противостояния и смогут набрать три очка, позволяющих команде с первого места выйти из группы. Прогноз – победа Украины.
Популярное сейчас
- Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира
- Судаков, Пихаленок и другие: семь игроков УПЛ, которым нужно уйти в это межсезонье
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию футзального матча сборных
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО