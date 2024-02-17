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Футзал. Главные фавориты сезона очков не теряют

Футзал

Результативный тур

Футзал. Главные фавориты сезона очков не теряют

Фото: uragan.if.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцать второго тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В пятницу столичная "Aurora" уничтожила МСК "Харьков" – 8:0. Юрий Сагайдачный и Александр Дичук оформили дубли. Гости даже не смогли забить гол престижа.

Ивано-Франковский "Ураган" не оставил шансов "in.IT" – 5:1. Отметим дубль Артема Фаренюка. Таким образом, это уже девятнадцатая победа лидера нынешнего сезона.

"ХИТ" реабилитировался за поражение в прошлом туре и в результативном противостоянии переиграл "SkyUP" - 5:3. Гости дважды забили в свои ворота.

"Кардинал-Ровно" в домашнем матче все же смог дожать "Сокол" – 2:1.

В еще одном противостоянии тура "Энергия" разгромила "Спасатель" – 5:0. Четыре гола львовяне забили за последние десять минут первой половины встречи.

Результаты тура

"Ураган" - "in.IT" - 5:1

"Aurora" - "Харьков" - 8:0

"ХИТ" - "SkyUP" - 5:3

"Кардинал-Ровно" - "Сокол" - 2:1

"Энергия" - "Спасатель" - 5:0

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 21 19 1 1 100 25 75 58
2 "ХИТ" 20 14 4 2 90 30 60 46
3 "Aurora" 20 13 4 3 79 39 40 43
4 "Энергия" 20 10 2 8 49 46 3 32
5 "Сокол" 17 9 3 5 43 32 11 30
6 "SkyUP" 21 8 1 12 56 69 -13 25
7 "Кардинал-Ровно" 17 7 1 9 26 43 -17 22
8 "Харьков" 22 7 0 15 47 86 -39 21
9 "in.IT" 21 2 2 17 29 88 -59 8
10 "Спасатель" 21 0 4 17 35 96 -61 4
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