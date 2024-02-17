Футзал. Главные фавориты сезона очков не теряют

Были сыграны матчи двадцать второго тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В пятницу столичная "Aurora" уничтожила МСК "Харьков" – 8:0. Юрий Сагайдачный и Александр Дичук оформили дубли. Гости даже не смогли забить гол престижа.

Ивано-Франковский "Ураган" не оставил шансов "in.IT" – 5:1. Отметим дубль Артема Фаренюка. Таким образом, это уже девятнадцатая победа лидера нынешнего сезона.

"ХИТ" реабилитировался за поражение в прошлом туре и в результативном противостоянии переиграл "SkyUP" - 5:3. Гости дважды забили в свои ворота.

"Кардинал-Ровно" в домашнем матче все же смог дожать "Сокол" – 2:1.

В еще одном противостоянии тура "Энергия" разгромила "Спасатель" – 5:0. Четыре гола львовяне забили за последние десять минут первой половины встречи.

Результаты тура

"Ураган" - "in.IT" - 5:1

"Aurora" - "Харьков" - 8:0

"ХИТ" - "SkyUP" - 5:3

"Кардинал-Ровно" - "Сокол" - 2:1

"Энергия" - "Спасатель" - 5:0

Турнирная таблица