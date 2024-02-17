Футзал. Главные фавориты сезона очков не теряют
Результативный тур
Фото: uragan.if.ua
Были сыграны матчи двадцать второго тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
В пятницу столичная "Aurora" уничтожила МСК "Харьков" – 8:0. Юрий Сагайдачный и Александр Дичук оформили дубли. Гости даже не смогли забить гол престижа.
Ивано-Франковский "Ураган" не оставил шансов "in.IT" – 5:1. Отметим дубль Артема Фаренюка. Таким образом, это уже девятнадцатая победа лидера нынешнего сезона.
"ХИТ" реабилитировался за поражение в прошлом туре и в результативном противостоянии переиграл "SkyUP" - 5:3. Гости дважды забили в свои ворота.
"Кардинал-Ровно" в домашнем матче все же смог дожать "Сокол" – 2:1.
В еще одном противостоянии тура "Энергия" разгромила "Спасатель" – 5:0. Четыре гола львовяне забили за последние десять минут первой половины встречи.
Результаты тура
"Ураган" - "in.IT" - 5:1
"Aurora" - "Харьков" - 8:0
"ХИТ" - "SkyUP" - 5:3
"Кардинал-Ровно" - "Сокол" - 2:1
"Энергия" - "Спасатель" - 5:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|21
|19
|1
|1
|100
|25
|75
|58
|2
|"ХИТ"
|20
|14
|4
|2
|90
|30
|60
|46
|3
|"Aurora"
|20
|13
|4
|3
|79
|39
|40
|43
|4
|"Энергия"
|20
|10
|2
|8
|49
|46
|3
|32
|5
|"Сокол"
|17
|9
|3
|5
|43
|32
|11
|30
|6
|"SkyUP"
|21
|8
|1
|12
|56
|69
|-13
|25
|7
|"Кардинал-Ровно"
|17
|7
|1
|9
|26
|43
|-17
|22
|8
|"Харьков"
|22
|7
|0
|15
|47
|86
|-39
|21
|9
|"in.IT"
|21
|2
|2
|17
|29
|88
|-59
|8
|10
|"Спасатель"
|21
|0
|4
|17
|35
|96
|-61
|4
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