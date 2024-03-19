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Женская сборная Украины по футзалу снова проиграла Италии

Футзал

На этот раз - с разгромным счетом

Женская сборная Украины по футзалу снова проиграла Италии

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по футзалу провела совй второй выездной товарищеский матч с командой Италии.

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Матчи прошли в Таранто, и после поражения 2:4, сегодня наша команда также уступила, но уже со счетом 0:6.

Итальянки сегодня были явно лучше, особенно в плане реализации, в то время как украинки в атаке не дорабатывали.

Италия забила гола в первом тайме, и еще два – во втором. У Украины были шансы как минимум не уйти с площадки «сухими», однако с реализацией были проблемы.

Италия - Украина 6:0

Голы: Феррара (10), Бутима (11, 18), Берте (18), Мансуэто (23), Де Као (40).

Украина: Митрофанская (Новикова, 38) - Кузнецова, Гриценко, Дубицкая, Форсюк; Калягина, Воловенко, Терех, Ковшик, Коваленко, Каверзина, Степаненко, Бурлаченко, Дрозд.

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