Известен календарь сборной Украины по футзалу на турнире в Литве

Сборная Украины по футзалу сыграет на товарищеском турнире, который пройдет с 13 по 16 апреля в Литве.

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Всего на турнире наша команда проведет 3 матча по круговой системе – с Литвой, Бразилией и Францией.

Соревнования в Литве — один из этапов подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2024, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.

Календарь турнира по футзалу в Литве:

13.04.2024

Бразилия — Франция

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Литва — Украина (15:00)

15.04.2024

Украина — Бразилия (17:00)

Литва — Франция

16.04.2024

Украина — Франция (15:00)

Бразилия — Литва