Известен календарь сборной Украины по футзалу на турнире в Литве
Украина сыграет с Литвой, Бразилией и Францией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по футзалу сыграет на товарищеском турнире, который пройдет с 13 по 16 апреля в Литве.
Всего на турнире наша команда проведет 3 матча по круговой системе – с Литвой, Бразилией и Францией.
Соревнования в Литве — один из этапов подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2024, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.
Календарь турнира по футзалу в Литве:
13.04.2024
Бразилия — Франция
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Литва — Украина (15:00)
15.04.2024
Украина — Бразилия (17:00)
Литва — Франция
16.04.2024
Украина — Франция (15:00)
Бразилия — Литва
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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