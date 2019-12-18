Денис Попов: В интернете много откровенно агрессивных и непрофессиональных комментариев

Защитник "Динамо" Денис Попов подвел итоги осенней части сезона и рассказал о том, чего хочет достичь в дальнейшей карьере.

- 2019-го год стал прорывом в моей карьере? Нет, я бы не использовал такую терминологию. Это был шаг вперед, безусловно. Но до прорыва еще далековато. Мне надо многому научиться, усовершенствовать многие аспекты своей игры, чтобы двигаться вперед более уверенно. Не буду отрицать, что этот футбольный год был положительным для меня, но впереди еще очень много работы.

- "Динамо" при любых результатах будет самой обсуждаемой командой в стране. Насколько критические и положительные комментарии влияют на твое настроение?

- Конечно, я сталкиваюсь с различными мнениями в интернете. Современный футбольный мир устроен так, что отстраниться от обсуждений, комментариев и дискуссий просто невозможно. Да, я читаю то, что пишут о "Динамо" и обо мне в интернете. Есть интересные мнения, есть моменты, которые можно обсудить, но много откровенно агрессивных и непрофессиональных комментариев. Иногда эти оскорбления и комментарии вызывают полнейшее непонимание. Настроения они не добавляют, но это часть работы профессионального футболиста – быть сильным даже в сложные моменты.

- Насколько ты критичен к своей игре? Как бы оценил свои выступления в этом году?

- Моя работа – это тренировки и игры. Оценивать свою работу – дело тренеров, журналистов, болельщиков. Я прислушиваюсь к профессиональному мнению тренерского штаба, они оценивают не только игровые моменты, но и мою работу в тренировочном процессе. Установку на игру мне дает тренерский штаб, а значит они понимают, что в итоге получилось и почему именно так получилось.

- Обычный ответ футболиста на следующий вопрос звучит так: "Во всем нужно прибавлять". Хотелось бы конкретику в твоем случае, в каких основных аспектах игры тебе нужно прибавить в следующем сезоне?

- Совершенствоваться во всех направлениях – это правильная идея. Но если нужна конкретика, то выделю скорость принятия решений. В профессиональном футболе это один из ключевых аспектов, он важен для игрока любого амплуа. Для меня тут есть над чем работать.

- Для "Динамо" это был непростой год, но настоящие болельщики всегда поддерживали и поддерживают свою команду. Что бы ты им пожелал в следующем футбольном году?

- Настоящим болельщикам я пожелаю всегда оставаться настоящими болельщиками. Это значит, поддерживать свою любимую команду, радоваться ее победам и вместе переживать поражения. Мы серьезно работаем на тренировках, чтобы порадовать их в играх. Желаю всем нам терпения и прогресса!