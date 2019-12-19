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На звание лучшего игрока Динамо в декабре претендуют Бущан, Цыганков и Попов
Проголосовать может каждый желающий
"Динамо" объявило о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам декабря.
На звание лучшего игрока претендуют Георгий Бущан, Денис Попов и Виктор Цыганков.
Голосование продлится до 22-го декабря на официальном сайте киевлян, а также в соцетях клуба.
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
20.12.2019 в 00:48
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ЮРА71 (Івано-Франківськ)
19.12.2019 в 22:16
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ЮРА71 (Івано-Франківськ)
19.12.2019 в 22:16
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simargl (Чернигов)
19.12.2019 в 21:58
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