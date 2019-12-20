Путря: У наших дедушек Худжамова и Фомина сейчас тяжелый период — травма на травме

Обыграв "Олимпик" в 18-м туре 2:1, "Мариуполь" все-таки оказался в заветной первой шестерке. После игры 21-летний полузащитник азовцев Илья Путря подвел итоги осенней части сезоне.

— Хорошие эмоции. Забили важный гол. Выиграли матч за шесть очков, запрыгнули в первую шестерку. Так что эмоции положительные. Двигаемся дальше. С хорошим настроением уходим в отпуск.

— На 89-й минуте "Мариуполь" забил победный мяч, и ты был участником этого эпизода. Это автогол или ты забил?

— Автогол был. Серега Горбунов здорово прострелил, я подставил ногу и потом от защитника мяч влетел в ворота.

— "Мариуполь" завершил эту часть чемпионата в первой шестерке. Можно ли сказать, что за осенний отрезок ваша команда заслуживает "пятерку"?

— Мы прогрессируем от матча к матчу. Можно сказать, что в этом сезоне у нас новая команда — пришли новые ребята, мы адаптируемся. Считаю, что с каждой игрой прибавляем. Перед командой стоят максимальные задачи. Будем стараться из выполнять.

— На игру "Мариуполь" вышел в специальных футболках в поддержку травмированных Худжамова и Фомина. Что это за акция?

— Это идея всей команды. У наших "дедушек" сейчас тяжелый период — травма на травме. Мы их решили поддержать и футболками, и своей игрой. Хочу пожелать Рустаму и Руслану выздоравливать быстрее: "Ребята, вы — наши лидеры и вас не хватает как на поле, так и в раздевалке".