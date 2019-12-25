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Динамо Киев сыграет спарринг с Динамо Брест

Премьер-лига
(1 голосов)

Это будет эпический поединок

Динамо Киев сыграет спарринг с Динамо Брест

Чемпион Беларуси брестское "Динамо", за которое выступаю украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди, Алексей Хобленко и Александр Нойок, огласил планы подготовки команды в зимнее межсезонье.

Команда будет готовится к сезону в Турции, где проведет ряд контрольных поединков.

Отдельно стоит выделить спарринги с украинскими клубами - 24 января Брест сыграет против "Мариуполя", а 27 января чемпиону Беларуси предстоит встреча с "Динамо" киевским.

Напомним, что киевляне впервые за долгие годы также будут готовиться к весенней части сезона в Турции, а не в Испании.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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Источник:
Динамо (Брест)

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Комментарии (3)
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Stuntriding (Киев)
25.12.2019 в 18:58
Давай Тёма, вспомни былое и накидай этому колхозу в торбу!!!Ну и Жека пусть покажет, как нужно играть в защите!!!Может Суркис хоть зимой подумает о Новом,Нормальном тренере и разгонит половину брёвен в команде. Просто уже достало, во что превратили Легендарный Клуб!!!
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Maxam (Чернівці)
25.12.2019 в 18:56
Миля накидает этому колхозу)
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ffggpl (Харьков)
25.12.2019 в 18:50
Докатились....
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