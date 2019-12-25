Динамо Киев сыграет спарринг с Динамо Брест

Чемпион Беларуси брестское "Динамо", за которое выступаю украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди, Алексей Хобленко и Александр Нойок, огласил планы подготовки команды в зимнее межсезонье.

Команда будет готовится к сезону в Турции, где проведет ряд контрольных поединков.

Отдельно стоит выделить спарринги с украинскими клубами - 24 января Брест сыграет против "Мариуполя", а 27 января чемпиону Беларуси предстоит встреча с "Динамо" киевским.

Напомним, что киевляне впервые за долгие годы также будут готовиться к весенней части сезона в Турции, а не в Испании.