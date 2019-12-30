Бущан: Сидорчук - лидер Динамо. Рад, что он остался

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался о капитане киевлян Сергее Сидорчуке.

- Кто сейчас реальный лидер "Динамо"?

– Серега Сидорчук, он капитан. Я рад, что он остался. Хотя мог уйти.

- Я слышал, что он вроде как даже попрощался с командой.

– Да. Я уже думал фотку выставить, но не успел. Начал наблюдать за клубом, в который он должен был перейти: приветствуют его или нет. А то на следующий день пришел бы на базу, а он опять там. И как быть?

Хорошо, что он остался. Он на сегодняшний день – человек, который может представлять команду перед болельщиками, перед президентом и руководством.