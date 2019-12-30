  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: Сидорчук - лидер Динамо. Рад, что он остался
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Сидорчук - лидер Динамо. Рад, что он остался

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек летом мог перейти в Бешикташ

Бущан: Сидорчук - лидер Динамо. Рад, что он остался
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался о капитане киевлян Сергее Сидорчуке.

- Кто сейчас реальный лидер "Динамо"?

– Серега Сидорчук, он капитан. Я рад, что он остался. Хотя мог уйти.

- Я слышал, что он вроде как даже попрощался с командой.

– Да. Я уже думал фотку выставить, но не успел. Начал наблюдать за клубом, в который он должен был перейти: приветствуют его или нет. А то на следующий день пришел бы на базу, а он опять там. И как быть?

Хорошо, что он остался. Он на сегодняшний день – человек, который может представлять команду перед болельщиками, перед президентом и руководством.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
30.12.2019 в 23:08
Как были бы все рады, если бы вдвоем куда-нибудь в Турцию дёрнули....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...