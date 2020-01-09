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Кичак: У Олимпика большие амбиции

Премьер-лига
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Кипер вернулся в донецкий клуб

Кичак: У Олимпика большие амбиции
Новина українською

Голкипер Артем Кичак рассказал о подписании контракта с донецким "Олимпиком".

"Во время отпуска со мной связался спортивный директор "Олимпика" Максим Сергеевич Коваленко и сказал, что Висенте Гомес хотел бы видеть меня в команде. Я очень рад вернуться в команду. Со многими в клубе я знаком.

С нетерпением жду сборов и возобновления чемпионата. Буду выкладываться на тренировках, чтобы принести максимум пользы команде. У "Олимпика" большие амбиции. Мы хотим подняться в таблице как можно выше", - сказал Кичак.

Напомним, что контракт кипера с донецким клубом рассчитан на 1,5 года.

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В статье: Артем Кичак Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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