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Селюк: Динамо подписало Бенито "за борщ с пампушками"
То есть, бесплатно
Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью журналу "Футбол" рассказал об условиях, на которых "Динамо" подписало его клиента – полузащитника Бенито.
"Приход Бенито означает для "Динамо" полное отсутствие экономического риска. Клуб берет талантливого парня на правах свободного агента, на небольшую зарплату. А потенциал его, без преувеличения, огромен. Это правильный ход, инвестиция в будущее, шанс получить финансовые и спортивные дивиденды.
Вон "Галатасарай" уже проявляет к нему интерес, хотя он в "Динамо" еще на поле не ступил. Хоть бери и продавай с ходу – уже приварок. Бенито играет в олимпийской сборной Нигерии, где рядом с ним выступают представители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионатов Турции и Австрии.
Стоимость этих игроков уже исчисляется суммами с шестью нулями. В данном случае Игорь Михайлович подписал в "Динамо" не менее талантливого игрока бесплатно. Я называю это за борщ с пампушками.
Когда ты можешь взять игрока бесплатно, а потом продать – надо брать и продавать. Это часть футбольного бизнеса. Если правильно выстроить систему подготовки футболистов и их продажу, то это даст клубу и финансовый, и спортивный результат", – сказал Селюк.
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