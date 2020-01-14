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Кудрик: Думаю, все у Карпат будет хорошо

Премьер-лига
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Задача команды - остаться в УПЛ

Кудрик: Думаю, все у Карпат будет хорошо
Новина українською

Голкипер "Карпат" Олег Кудрик надеется, что в весенней части сезона команда сможет прервать серию неудачных выступлений.

– Нужно вылазить из кризиса, который у нас есть. Будем бороться и стараться. Наша задача – остаться в УПЛ. Посмотрим, как оно будет.

- Анализировали в отпуске, почему "Карпаты" оказались в кризисе?

– Наверное, из-за смены тренера. Нужно сыграться, новые ребята. Думаю, нам нужно время. После сборов наиграем связи. Думаю, все у нас будет хорошо.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Кудрик
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Источник:
ТК Футбол

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