Премьер-лига
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Кудрик: Думаю, все у Карпат будет хорошо
Задача команды - остаться в УПЛ
Голкипер "Карпат" Олег Кудрик надеется, что в весенней части сезона команда сможет прервать серию неудачных выступлений.
– Нужно вылазить из кризиса, который у нас есть. Будем бороться и стараться. Наша задача – остаться в УПЛ. Посмотрим, как оно будет.
- Анализировали в отпуске, почему "Карпаты" оказались в кризисе?
– Наверное, из-за смены тренера. Нужно сыграться, новые ребята. Думаю, нам нужно время. После сборов наиграем связи. Думаю, все у нас будет хорошо.
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Источник:ТК Футбол
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