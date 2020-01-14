Санжар заявил о значительной задолженности ФК Карпаты перед игроками

Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар заявил о новой проблеме клуба после разрешения ситуации с трансфертным баном: зарплатные задолженности перед игроками.

Санжар признался, что сейчас его больше волнует не то, с кем "Карпатам" придется выяснять отношения на сборе в Турции, а кто будет защищать цвета клуба.

Тренер отметил, что вопрос о переходе Хорхе Карраскаля в "Ривер Плейт" решен и "Севилья", которая угрожала львовскому клубу, получит свое, поэтому о запрете на трансферы не может быть и речи.

Беспокоит другое: у ФК "Карпаты" достаточно значительная задолженность перед игроками. И это очень усложняет селекционную работу. Футболист, который себя уважает, не согласится сесть за стол переговоров, зная, что в его новой команды есть финансовые проблемы. Поэтому очень важно, как в ближайшее время сработает клубное руководство. Во многом именно от этого будет зависеть будущее "Карпат".

Санжар попросили прокомментировать слухи о том, что Роман Подкова и Франциско Ди Франко.

"Поскольку перед этими футболистами есть задолженности, то они пока остаются игроками "Карпат", - говорит коуч. - Хотя я в курсе, что к Ди Франко проявляет интерес "Днепр-1". Надеюсь, что определенность в кадровом вопросе будет уже на этой неделе".