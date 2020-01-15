СМИ: Беседин не признаёт свою вину в употреблении запрещенных препаратов

Форвард "Динамо" Артем Беседин, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов, не признает свою вину, сообщает Sport.ua.

Проба A, взятая после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4), дала положительный результат на употребление неких запрещенных веществ. Однако не исключено, что игрок настоял на вскрытии пробы Б.

Впрочем, УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.

Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должен вынести до 19-го января. На время расследования игрок был отстранен от футбола и не поехал с командой на сбор в Турцию.

Также отметим, что по информации ТК "Футбол", Беседину (в худшем случае) может грозить до 4 лет дисквалификации.