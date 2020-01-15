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СМИ: Беседин не признаёт свою вину в употреблении запрещенных препаратов

Премьер-лига
(1 голосов)

Следствие продолжается

СМИ: Беседин не признаёт свою вину в употреблении запрещенных препаратов
Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов, не признает свою вину, сообщает Sport.ua.

Проба A, взятая после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4), дала положительный результат на употребление неких запрещенных веществ. Однако не исключено, что игрок настоял на вскрытии пробы Б.

Впрочем, УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.

Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должен вынести до 19-го января. На время расследования игрок был отстранен от футбола и не поехал с командой на сбор в Турцию.

Также отметим, что по информации ТК "Футбол", Беседину (в худшем случае) может грозить до 4 лет дисквалификации.

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (4)
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Maxam (Чернівці)
15.01.2020 в 20:25
ну и норм. минус одно бревно в украинском футболе.
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0
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oda1979 (Запорожье)
15.01.2020 в 19:50
Интересно, дворником сможет работать если что?
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0
-2
ZirkaFanKirovograd
15.01.2020 в 19:49
Буратино на отдых ,форвард а-ля Селя и Дзюба
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0
-2
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simargl (Чернигов)
15.01.2020 в 19:34
Да уж... это может быть попандос ...!!! 4 года!!!! , тут и 2 года конец карьере...
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