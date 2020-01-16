Костышин отметил, что на новичка Колоса обращал внимание Роберто Манчини

Наставник ковалевского "Колоса" Руслан Костышин высказался о работе клуба в зимнее трансферное окно.

Тренер акцентировал, что клуб не хочет много новичков, зато хочет видеть качественных исполнителей.

"Пригласили Ефремова с "Оболони", Богданова из "Десны", - перечисляет Костышин. - Андрей сильный футболист, с хорошими данными, мы искали такого игрока в середину поля. Рад, что мы его подписали. Рассчитываем на опыт Кирилла Петрова.

На перспективу пригласили латвийского полузащитника Владислава Соловейчика. Он был в "Зените-2", но Роберто Манчини брал его на сбор первой команды. Талантливый игрок".

Высказался коуч "Колоса" и об игроках, которые ушли из команды. Назвал это своим личным решением.

"В команде должна быть ротация, свежая кровь. Что касается ребят, которые ушли, у меня к ним совершенно нет никаких претензий, они нам помогли и внесли свою лепту в игру и результаты Колоса, - видит тренер. - Мне жаль, что не смог поговорить с ними лично, глаза в глаза, потому что команда ушла в отпуск. Пришлось прощаться по телефону".