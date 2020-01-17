Де Пена: Дорога из Киева в Уругвай занимает от 25 до 36 часов

Один из лидеров киевского "Динамо", уругвайский вингер Карлос де Пена, рассказал о своем зимнем отпуске в Южной Америке.

- Я провел отпуск у себя на родине. В Уругвае сейчас лето. Удалось побыть с семьей, встретиться с друзьями. На каждый день у нас был план событий и мероприятий с моими близкими. Виделся с родственниками отца и мамы, а также с семьей моей жены.

Получился замечательный отпуск, я получил большое удовольствие от него. А приятная, теплая, летняя погода только добавила хорошего настроения, когда мы гуляли по пляжу или жарили барбекю. Потом мы с друзьями поехали в Бразилию, поэтому отдых действительно получился насыщенным.

Единственный минус - это долгий путь домой и обратно. В зависимости от авиаперевозчика и сообщения дорога из Киева в Уругвай длится от 25-ти до 36-ти часов, и преодолеваю ее очень утомительно. Кроме того, разница во времени между нашими странами составляет 5 часов, плюс температура воздуха и погода совершенно противоположные: несколько дней назад я ходил в шортах и ​​футболке при +30 градусах, а теперь в зимней одежде. Поэтому, конечно, организму не так легко быстро перестроиться. Но это часть моей работы.

Теперь рад начать тренировки и подготовку, ведь чувствую, что тело уже просит физических нагрузок, хотя во время отпуска я и поддерживал форму.

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Вспомнил Карлос и празднования Нового года и Рождества.

"Поскольку теперь я женат, отмечаю Рождество со своей семьей, а Новый год - с семьей моей жены. Для меня именно так и должно быть. Сначала с родителями поехали на ферму - это место, где можно прекрасно отдохнуть, расслабиться и отметить праздник, тем более, что у нас была большая компания - около 20-ти человек. У нас была замечательный ужин, вспомнили приятные моменты в теплой, дружеской атмосфере.

А Новый год мы с семьей жены встретили на море. Провели там около 10 дней с друзьями и родственниками, это тоже было незабываемо", - уверяет де Пена.