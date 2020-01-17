Руслан Степанюк: Позвонили из Ворсклы, предложили условия

Форварды "Ворсклы", 28-летний новичок Руслан Степанюк и 30-летний Денис Васин, который только продлил контракт рассказали о своих амбициях в клубе из Полтавы.

Степанюк рассказывает, что приехал в город с хорошим настроением, готов и настроен на работу.

"Очень счастлив подписать контракт с клубом. Мне позвонили из "Ворсклы", предложили условия.

Я посоветовался с семьей и подписал контракт. Если я здесь, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы забивать голы и радовать болельщиков", - обещает Руслан.

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А Денис Васин пожелал болельщикам вновь набраться терпения.

"Желаю процветания клуба, главное - идти к высшим вершинам, чем те, которых мы уже достигали.

Я доволен тем, что продлил контракт с "Ворсклой". Мне здесь все нравится. Это хороший город, хороший коллектив, хорошие горожане", - добавил Денис.