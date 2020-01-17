  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Милевский: Суркис - сильный президент. Как его можно считать слабым?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский: Суркис - сильный президент. Как его можно считать слабым?

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем высказал свое мнение относительно Игоря Суркиса

Милевский: Суркис - сильный президент. Как его можно считать слабым?
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский высказался о президенте киевлян Игоре Суркисе.

"Я думаю, что Суркис - сильный президент. Как его можно считать слабым? Конечно, сейчас тяжелые времена, но сколько он уже клубом руководит. Конечно, это нелегко. Конечно, он сильный президент.

Если бы я стал президентом "Динамо", то первым делом собрал бы всех игроков, всех работников клуба, вместе с женами. И оплатил бы всем поход в театр, снял бы банкетный зал, сделал бы большую вечеринку для всех.

Сам бы туда приехал и попросил, чтобы каждый с каждым пообщался. Логика в том, чтобы все были вместе. Выпить по рюмке и пообщаться", - сказал Милевский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Динамо (Киев) Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
18.01.2020 в 00:48
Алиева не забудь пригласить. Для компании...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...