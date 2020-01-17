Милевский: Суркис - сильный президент. Как его можно считать слабым?

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский высказался о президенте киевлян Игоре Суркисе.

"Я думаю, что Суркис - сильный президент. Как его можно считать слабым? Конечно, сейчас тяжелые времена, но сколько он уже клубом руководит. Конечно, это нелегко. Конечно, он сильный президент.

Если бы я стал президентом "Динамо", то первым делом собрал бы всех игроков, всех работников клуба, вместе с женами. И оплатил бы всем поход в театр, снял бы банкетный зал, сделал бы большую вечеринку для всех.

Сам бы туда приехал и попросил, чтобы каждый с каждым пообщался. Логика в том, чтобы все были вместе. Выпить по рюмке и пообщаться", - сказал Милевский.