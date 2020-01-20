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Сагуткин: Хочу играть в УПЛ. Для меня это самый оптимальный вариант
Защитник обживается в новой команде
Новичок "Мариуполя" Данил Сагуткин рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.
— Как отреагировали на приглашение от "Мариуполя"? Стало ли оно для тебя неожиданным? Долго ли думал над ним?
— Получив приглашение из "Мариуполя", посоветовался со своим агентом. Приняли решение о возвращении в Украину. Я хочу играть в Украинской Премьер-лиге. Для меня это самый оптимальный вариант. Буду доказывать и бороться за место в составе "Мариуполя".
— Что ты знал о "Мариуполе" до своего перехода?
— Я неоднократно играл в Мариуполе, когда выступал за молодежный состав "Шахтер". Со многими ребятами знаком. Поэтому с адаптацией проблем не возникло.
— Мариуполь в определенном смысле памятный для тебя город…
— Можно и так сказать. В апреле 2018 года играя за дубль "Шахтера", я забил три мяча. Мы выиграли тогда 3:0.
— Кого из ребят хорошо знаешь?
— С Чоботенко, Корниенко, Топаловым, Чехом играл за молодежный состав "Шахтера". Знаю и других игроков — со многими пересекался в "Шахтере".
— Что можешь сказать о тренировочном процессе?
— В Мариуполе наши тренировки носили втягивающий характер. А уже на сборах в Турции будем проводить серьезную работу для того, чтобы хорошо подготовиться к официальным играм.
— "Мариуполь" сейчас обычно играет по схеме с тремя центральными защитниками. "Шахтер" и "Арсенал", за которые ты играл ранее, в основном придерживались расстановки с четырьмя защитниками. Будет ли для тебя сложно перестроиться?
— Ребята уже рассказали о некоторых нюансах игры в три защитника. На сборах в Турции будут и "теории", на которых тренеры объяснят как играть, и контрольные игры. Поэтому думаю, что трудно не будет.