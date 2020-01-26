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Маркос Антонио выиграл дело у Атлетико Паранаэнсе. Бывший клуб требовал от игрока 30 млн евро
Теперь хавбек может полностью сосредоточиться на своей игре
Полузащитник "Шахтёра" Маркос Антонио выиграл дело у своего бывшего клуба "Атлетико Паранаэнсе", сообщает ESPN.
Напомним, ранее бразильский клуб предъявил претензии Антонио, считая, что он не имел права переходить в "Эшторил" и требуя с игрока "горняков" невероятные 30 миллионов евро.
Однако в ФИФА отклонили иск "Атлетико" и теперь 19-летний хавбек может всецело сосредоточиться на своей игре, не опасаясь судебных разбирательств, которые отвлекали его последние полтора года.
В организации подтвердили, что соглашение Маркоса с "Эшторилом" полностью соответствует правилам ФИФА, так как у него никогда не было профессионального контракта с "Атлетико".