Маркос Антонио выиграл дело у Атлетико Паранаэнсе. Бывший клуб требовал от игрока 30 млн евро

Полузащитник "Шахтёра" Маркос Антонио выиграл дело у своего бывшего клуба "Атлетико Паранаэнсе", сообщает ESPN.

Напомним, ранее бразильский клуб предъявил претензии Антонио, считая, что он не имел права переходить в "Эшторил" и требуя с игрока "горняков" невероятные 30 миллионов евро.

Однако в ФИФА отклонили иск "Атлетико" и теперь 19-летний хавбек может всецело сосредоточиться на своей игре, не опасаясь судебных разбирательств, которые отвлекали его последние полтора года.

В организации подтвердили, что соглашение Маркоса с "Эшторилом" полностью соответствует правилам ФИФА, так как у него никогда не было профессионального контракта с "Атлетико".