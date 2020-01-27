Экс-игрок сборной Украины: Интересно, за сколько Заря подписала тройку новичков

43-летний экс-футболист Олег Шелаев, который в свое время поиграл за "Шахтер", "Днепр" и "Металлист", а также национальную сборную Украины, высказал свое мнение по поводу сборов в Турции и трансферной политики клубов УПЛ.

По словам игрока, первый этап сборов является самым важным: тренеры и сами футболисты прежде всего обращают внимание на то, кто какую форму набрал, и выполняют большой объем беговой работы.

Кроме того, все активно просматривают новичков, с ними важно определиться до второго сбора, а потом спокойно адаптировать их в команду.

Олег утверждает, что лучше устраивать сбор в два этапа.

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"Это психология! Доказано, что более двух недель спортсменам при тяжелой физической работе нельзя оставаться в замкнутом коллективе, - говорит Шелаев. - Тогда происходит эмоциональный спад, ссоры в команде - из-за усталости и конкуренции ...Поэтому те клубы, которые могут себе позволить финансово, разбивают подготовку на несколько этапов".

Главное в трансферной политике, рассуждает экс-игрок "сине-желтых", понимать, как и за сколько клубы подписали своих новичков.

"Важна цена! Она многое скажет о целях клуба. Если игрока взяли бесплатно, то и ответственность за него может быть соответствующая, - объясняет экс-футболист. - Мне интересно, за сколько "Заря" подписала тройку новых футболистов. Не исключено, что за них заплатили хорошие деньги, значит, луганская команда четко подошла к вопросу усиления".

Шелаев также попытался спрогнозировать первую "шестерку" УПЛ.

"Шахтер", "Динамо" и "Заря" займут места на пьедестале - именно в таком порядке. А запрет шестерку по итогам первого этапа, думаю, "Мариуполь", - добавляет ветеран.