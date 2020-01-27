Коуч Мариуполя сообщил о будущих новичках и состоянии Фомина

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич рассказал о том, как проходит сбор, когда следует ждать пополнения, и когда на поле появится Руслан Фомин.

Тренер признался, что у игроков пока получается не все.

"Работаем под нагрузками. Но мы видим свои ошибки и понимаем уже более конкретно то, над чем нам нужно поработать, - видит наставник. - Однако, практически весь объем работы мы выполнили, осталась одна игра с австрийцами, и будем лететь домой на короткую перерыв".

На первом собрании новичков в Мариуполя не будет.

"Но на второй этап, надеемся, будет усиление на несколько проблемных позиций - центрального полузащитника и игрока атаки", - говорит Бабич.

Форвард Руслан Фомин, по словам тренера, был почти готов выйти на игру с "Динамо" (Брест).

"Я думаю, что в игре с австрийской командой он 100-процентно выйдет на поле, - добавляет Александр Бабич. - Руслан сейчас работает на полную. У него была серьезная травма, но он футболист опытный, чувствует свой организм. Мы с нетерпением ждем его и не сомневаемся, что он принесет команде еще много пользы".