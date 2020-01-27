Шепелев: Пиварич показывает себя на этом сборе как Неймар

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев после победы в контрольном матче над "Динамо-Брест" (3:0) поделился своими впечатлениями от игры и рассказал о функциональной готовности команды в конце первого сбора в Турции.

- Владимир, какие у тебя сформировались впечатления о встрече с "Динамо-Брест"?

- Во-первых, "Динамо-Брест" - чемпион своей страны, а такие команды всегда выходят на поле, чтобы показывать хороший футбол. Наверное, сегодня мы были лучше готовы, поэтому сыграли лучше них. Забили три мяча и, считаю, заслуженно обыграли соперников.

- Главный тренер настаивает на том, что центральные и крайние полузащитники выполняют большой объем работы в команде. Как бы ты объяснил этот феномен?

- Полузащитники всегда бегают больше всех. Защитники играют по нападающим соперников, а центральные и крайние полузащитники всегда выполняют большой объем работы, потому что играют и в атаке, и в обороне. Поэтому нормально, что мы так много бегаем.

- Полузащитники сейчас даже забивают больше, чем номинальные нападающие.

- Видимо, соперники следят за нападающим и не ждут, когда полузащитник может забежать в зону. Все внимание уходит на форвардов, поэтому полузащитников оставляют открытыми. Даже сегодня, когда Дуэлунд забил, все пошли на Соля, и Миккель остался один.

- Мы видим перевоплощение Пиварича, который в статусе вице-чемпиона мира показал себя как искусный забивала. Твой комментарий по поводу дубля Йосипа?

- Пиварич вообще показывает себя на этом сборе как Неймар! Очень хорошо играет на этой позиции. Мы шутим, что Вербич уже может не восстанавливаться, ведь есть левый нападающий. Дай бог, чтобы Пиварич и дальше забивал в течение сезона.

- Наблюдается такая особенность, что крайние полузащитники - Пиварич, Буяльский - действуют со смещением в центр...

- Да, они играют в основном в середине поля, оставляя бровку крайним защитникам. А сами идут в центр и там создают численное преимущество.

- Это можно назвать базовой моделью "Динамо"?

- Да. Крайние полузащитники смещаются в середину, а крайние защитники идут выше. Пытаемся разыгрывать мяч через центр, и когда есть зона у крайнего защитника, то он играет за спину.

- Трудно ли на фоне двухразовых тренировок проводить на следующий день контрольный матч?

- Мы играем в каждой игре по тайму. Да, сложно после физических нагрузок играть, ноги уже не бегут. А в тактическом плане не могу сказать, что у нас кардинально что-то изменилось.

- Первый сбор подходит к концу - уже можно судить о степени функциональной готовности команды?

- Я считаю, что мы уже готовы. Сегодня утром у нас была тренировка, а вечером вышли на матч и показали хорошее движение и с мячом, и без мяча. В физическом плане все хорошо, главное сейчас - набрать в тактике и технике.

- Какие качества помогают футболистам закладывать фундамент на тренировочных сборах?

- Думаю, что важен характер, ведь без него можно сдаться на сборах, особенно, когда мы сначала пять дней в Киеве тренировались без мяча. Но мы работали на характере и делали то, что нам говорил тренерский штаб. Приехали в Турцию - и тут уже проводим по две тренировки в день с мячом. Поэтому все отлично.