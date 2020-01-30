Форвард Карпат Лейоус: Вышел на поле во втором тайме и, думаю, каши не испортил

19-летний форвард "Карпат" Гишам Лейоус рассказал о вчерашнем спарринге со "Слованом" (1:1).

"Я вышел на поле во втором тайме и, думаю, каши не испортил. Если в целом говорить о первом спарринге, считаю, что мы сыграли хорошо. В следующих матчах продемонстрируем еще больше активности и должным образом подготовимся к весенней части чемпионата Украины.

Тренер говорил со всей командой в раздевалке, сказал, чтобы мы проявили наш настоящий характер, не допускали ошибок и наслаждались игрой. Наших болельщиков хочу заверить, что мы делаем все возможное для того, чтобы улучшить турнирное положение. Мы каждый день упорно работаем и я надеюсь, что все сложится наилучшим образом.

В течение моей футбольной карьеры довелось побывать на многих тренировочных сборах, но считаю, что данный этап подготовки с "Карпатами" лучший среди всех, что у меня были - для нас созданы все условия, необходимые профессиональному футболисту. Чувствую себя вполне комфортно и думаю, что мы сможем добиться успеха", - сказал Лейоус.