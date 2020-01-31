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Трижды в том же месте. Манор Соломон будет восстанавливаться после травмы за рубежом

Премьер-лига
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Постоянно травмируется в одном и том же месте

Трижды в том же месте. Манор Соломон будет восстанавливаться после травмы за рубежом
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Атакующий полузащитник "Шахтера" Манор Соломон накануне получил травму. Игрок рассказал, сколько времени займет его восстановление и где будет происходить этот процесс.

По словам израильского легионера, это уже третий случай, когда он получает одну и ту же травму.

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"Сначала в матче чемпионата, затем во встрече с "Аталантой", теперь снова, - говорит Манор Соломон. - Надо наконец избавиться от этой проблемы. Мне придется пропустить около 2 месяцев.

Жаль, что не смогу принять участие в нескольких важнейших матчах. Обещаю вернуться сильнее. Начну процесс восстановления в Украине, затем отправлюсь за границу. Скорее всего, в Италию или Германию".

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В статье: Шахтер (Донецк) травма Манор Соломон
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