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С Фернандо, но без Бутко - Шахтер обновил заявку на УПЛ

Премьер-лига
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Также пока что неизвестно, где весной будут играть Кирюханцев, Вакула и Игнатенко

С Фернандо, но без Бутко - Шахтер обновил заявку на УПЛ
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Донецкий "Шахтер" обновил заявку команды на весеннюю часть УПЛ.

"Горняки" дозаявили Фернандо, который вернулся из аренды в "Спортинг".

Исключил "Шахтер" из заявки Богдана Бутко, который подыскивает себе новую команду, а также Андрея Тотовицкого и Андрея Борячука, которые уже покинули команду.

Пока что не заявлены Данил Игнатенко, которого "Ференцварош" досрочно вернул из аренды, а также Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев, которые первую часть сезона провели в "Мариуполе", но отправились с "Шахтером" на сбор в Турции.

Впрочем, тут нужно отметить, что "Шахтер" еще сможет дозаявить игроков на УПЛ во второй день подачи заявок – 19 февраля.

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В статье: Богдан Бутко Фернандо Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Игорь Кирюханцев Даниил Игнатенко Владислав Вакула
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