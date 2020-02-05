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Вакуленко: Карпаты сильнее ФК Львов и должны весной его обойти
История Санжара - Чижевского
Бывший защитник львовских "Карпат" Сергей Вакуленко, который теперь выступает в "Арарат-Армении", припомнил, как происходил его переход.
Также защитник вспомнил первую половину сезона в составе "зелено-белых".
Я играл в команде УПЛ, в каждом матче выходил на поле, пропустил только концовку года из-за травмы. На мой взгляд, в футбольном плане я только приобрел опыт. Жаль, что из-за финансовых трудностей команда оказалась в такой ситуации.
Смена тренера по ходу сезона тоже сильно сказалась. Александр Чижевский строил игру под свой стиль, с тремя центральными защитниками. Пришел Роман Санжар, у которого другая схема игры, и под нее ему нужны были другие футболисты. Было сложно перестраиваться по ходу чемпионата. Но я благодарен обоим наставникам, потому что они мне доверяли место в составе.
Решение о том, чтобы оставить львовскую команду, Сергей принял для себя еще перед Новым годом:
"Не хочется получать зарплату один раз в 4 месяца. После этого я поехал из Львова и сказал о своем решении агенту".
Львовяне пытались удержать Сергея - были обещания, что все нормализуется.
"Но в итоге мы нашли компромисс, чтобы досрочно разорвать контракт. Для меня было важно, чтобы мы разошлись по-человечески. Санжар все понимал и говорил, что не имеет права препятствовать, если кто-то принял решение уехать", - отметил Вакуленко.
Сергей надеется, что "Карпатам" удастся сохранить место в УПЛ.
Роман Санжар и его помощники отдают себя полностью, чтобы вытащить команду из пике. Но ему тоже нужно время. Уверен, что "Карпаты" не слабее ФК "Львов", даже сильнее. И должны их весной обойти в турнирной таблице.