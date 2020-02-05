Милевский: Сейчас молодежь вообще не пьет, раньше не было таких

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто в команде раньше не употреблял спиртное и сравнил эти показатели с нынешней молодежью.

– Кто вообще не умел пить?

– Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.

– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?

– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки.