Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: Сейчас молодежь вообще не пьет, раньше не было таких
O tempora, o mores
Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто в команде раньше не употреблял спиртное и сравнил эти показатели с нынешней молодежью.
– Кто вообще не умел пить?
– Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.
– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?
– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Youtube-канал Миля
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...