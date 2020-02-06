Шапаренко: Поиграть год-два в Динамо, а потом, надеюсь, переход. Англия, Италия

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о своих карьерных планах.

"Закрепиться в "Динамо", поиграть год-два еще тут, а потом переход, надеюсь. Англия нравится. Непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места и обыграет "Манчестер Юнайтед". "Вулверхэмптон", "Лестер", "Вест Хэм". Дальше там уже надо показывать уровень, хорошо играть, не в Counter-Strike.

Не знаю, переход в Италию еще, может. Потом", — сказал Шапаренко.