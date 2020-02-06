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Шапаренко: Поиграть год-два в Динамо, а потом, надеюсь, переход. Англия, Италия
Планы хавбека Динамо
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о своих карьерных планах.
"Закрепиться в "Динамо", поиграть год-два еще тут, а потом переход, надеюсь. Англия нравится. Непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места и обыграет "Манчестер Юнайтед". "Вулверхэмптон", "Лестер", "Вест Хэм". Дальше там уже надо показывать уровень, хорошо играть, не в Counter-Strike.
Не знаю, переход в Италию еще, может. Потом", — сказал Шапаренко.
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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Комментарии (4)
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v.grischuk (Винница)
06.02.2020 в 21:44
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Просто Квашин (Харьков)
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Romerik (YNWA)
06.02.2020 в 21:45
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zharikss (Секешфехервар)
06.02.2020 в 21:15
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