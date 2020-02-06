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Шапаренко: Поиграть год-два в Динамо, а потом, надеюсь, переход. Англия, Италия

Премьер-лига
(1 голосов)

Планы хавбека Динамо

Шапаренко: Поиграть год-два в Динамо, а потом, надеюсь, переход. Англия, Италия
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о своих карьерных планах.

"Закрепиться в "Динамо", поиграть год-два еще тут, а потом переход, надеюсь. Англия нравится. Непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места и обыграет "Манчестер Юнайтед". "Вулверхэмптон", "Лестер", "Вест Хэм". Дальше там уже надо показывать уровень, хорошо играть, не в Counter-Strike.

Не знаю, переход в Италию еще, может. Потом", — сказал Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
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Комментарии (4)
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v.grischuk (Винница)
06.02.2020 в 21:44
Колян, предсказываю твое будующее!!!Через год, если закрепишься в старте, тебе предложат продлить контракт на лет так 5..... Отказаться нельзя, засадят на банку, убьют как игрока в молодежном составе и т.д.... А после подписания, твоя цена будет около 50 лямов..... И предложения от тех команд, что выше перечислены, если они будут, то будут около 20...Ну и с перспективного ты станешь Ярмолой.......... THE END
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Просто Квашин (Харьков)
06.02.2020 в 21:31
Коля...Ты очень нежный для Англии и Италии....
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Romerik (YNWA)
06.02.2020 в 21:45
Так у него и кликуха "котик", "кот". Что ты хотел
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zharikss (Секешфехервар)
06.02.2020 в 21:15
Шо він курив?
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