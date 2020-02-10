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Ворскла добыла свою первую победу на сборах

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтавчане обыграли узбекский Насаф

Ворскла добыла свою первую победу на сборах
Новина українською

"Ворскла" сыграла свой 5-й матч на турецком сборе и добыла первую победу. В понедельник полтавчане обыграли узбекский "Насаф".

Судьба матча решилась в первом тайме. Сначала "Ворскла" провела две хороших атаки, которые завершились голами. Затем "Насаф" отыграл один гол.

Во втором тайме моментов было немного, и поединок так и закончился со счетом 2:1.

Ворскла – Насаф (Карши, Узбекистан) 2:1

Голы: Игрок на просмотре, (14), Щербак, (20) - (28).

Ворскла (1-й тайм): Ткаченко, Пердута, Баенко, Чеснаков, Сапай, Артур, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Шехич, Васин, Щербак.

Ворскла (2-й тайм): Ризнык, Якубу, Мартыненко, Альюн, Опанасенко, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Кане, Ребенок, Кулач, Степанюк.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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