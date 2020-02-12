Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна посетил матч Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским Динамо
Дарио проведал хорватских друзей
Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна поприсутствовал на матче Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским "Динамо" (0:0 после первого тайма).
Напомним, что Дарио начинал карьеру игрока в "Хайдуке", который является основным врагом "Динамо" в Хорватии.
Также отметим, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка Киева и Загреба.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамомания
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...