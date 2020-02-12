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Срна посетил матч Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Дарио проведал хорватских друзей

Срна посетил матч Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским Динамо
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна поприсутствовал на матче Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским "Динамо" (0:0 после первого тайма).

Напомним, что Дарио начинал карьеру игрока в "Хайдуке", который является основным врагом "Динамо" в Хорватии.

Также отметим, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка Киева и Загреба.

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В статье: Дарио Срна Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Динамомания

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