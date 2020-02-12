Срна посетил матч Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским Динамо

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна поприсутствовал на матче Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским "Динамо" (0:0 после первого тайма).

Напомним, что Дарио начинал карьеру игрока в "Хайдуке", который является основным врагом "Динамо" в Хорватии.

Также отметим, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка Киева и Загреба.