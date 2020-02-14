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Каждому фанату – по ребенку. В Динамо нашли метод, как избежать пустых трибун - СМИ

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Вычитали пункт в регламенте

Каждому фанату – по ребенку. В Динамо нашли метод, как избежать пустых трибун - СМИ
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Киевское "Динамо" обещает выполнить требование УАФ и УПЛ по матчах при пустых трибунах - как наказание за расистский скандал в матче чемпионата с донецким "Шахтером". Притом, как сообщает Телеграм-канал Динамо Киев Инсайд, руководство клуба нашло способ, как обойти этот запрет.

В клубе нашли пункт в документе УАФ - "Регламенте инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу".

В его статье 26 говорится об ограничении доступа на стадионы.

Если УАФ принято решение о проведении матча без зрителей то право на его посещение имеют исключительно следующие лица...

А в пункте "є" указано: "...дети в возрасте до 14 лет (при надлежащем сопровождении, что согласуется с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований) из школ и / или футбольных академий, приглашенные на матч бесплатно".

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Поэтому киевское "Динамо" уже предупредило УАФ о том, что на матче "Динамо" - "Ворскла" будут дети из футбольных школ / академий.

"Дети, берем родителей за руку и приходим на стадион в 17 часов. 22 февраля", - призывают в Динамо Киев Инсайд.

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В статье: Динамо (Киев) УАФ Расистский скандал во время Классического
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