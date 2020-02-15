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Динамо Киев в спарринге сильнее чемпиона Грузии. Бущан взял пенальти

Премьер-лига
(3 голосов)

Обыграли также "Динамо"

Динамо Киев в спарринге сильнее чемпиона Грузии. Бущан взял пенальти
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Киевское "Динамо" в заключительном спарринге зимних сборов переиграло коллектив с таким же названием из Грузии.

Алексей Михайличенко не бросал в бой молодёжь, а использовал только игроков из обоймы первой команды. Цыганкова, который ещё не набрал форму, мы так и не увидели, зато на поле вышел Буяльский. Также отмечаем, что Вербич отыграл только 17 минут.

Украинское "Динамо" забило по голу в каждом из таймов. В первом "периоде" успех принёс стандарт: Кендзёра замкнул угловой после подачи и скидки на дальнюю. После перерыва отметился Русин, завершив многоходовую, но достаточно медленную атаку своей команды. Главным моментом финальных минут стал пенальти, который в борьбе на свои ворота заработал Попов, однако Бущан подчистил за партнёром и удар в левый от себя угол взял.

"Динамо" Киев - "Динамо" Тбилиси 2:0
Голы: Кендзёра 23, Русин 53
Нереализованный пенальти у "Динамо" Тбилиси: Кухианидзе 86 (вратарь)
"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Вербич 59, де Пена 76), Буяльский (Караваев 71), Сидорчук (Андриевский 84), Шепелев (Кадири 84), Дуэлунд (Шапаренко 79), Русин (Соль 79), Вербич.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
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