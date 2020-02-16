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Политыло: Олимпик стал сильнее за время сборов

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал о подготовке команды к весенней части сезона

Политыло: Олимпик стал сильнее за время сборов
Новина українською

Сергей Политыло рассказал про подготовку "Олимпика" к весенней части чемпионата.

"Первые матчи покажут, кто в какой форме подошёл к чемпионату. Есть и другие факторы, такие как погода. Неизвестно какие погодные условия нас ожидают в Украине на момент старта весенней части сезона, кто из соперников лучше к ним приспособится.

Могу однозначно сказать, что Олимпик стал сильнее. Мы провели первые полноценные тренировочные сборы с Висенте. Ведь он пришёл в клуб в разгар чемпионата, и у него не было времени подготовить команду так как он считает нужным.

Теперь же мы проделали большую работу и ещё лучше усвоили многие нюансы в тактике и философии тренера. Сейчас мы готовы процентов на 80. Но это не плохо. Так и должно быть: остальное мы доберём в процессе", — цитирует Политыло официальный сайт "Олимпика".

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В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк)
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Комментарии (1)
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daqo43
16.02.2020 в 14:39
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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