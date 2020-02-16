Политыло: Олимпик стал сильнее за время сборов

Сергей Политыло рассказал про подготовку "Олимпика" к весенней части чемпионата.

"Первые матчи покажут, кто в какой форме подошёл к чемпионату. Есть и другие факторы, такие как погода. Неизвестно какие погодные условия нас ожидают в Украине на момент старта весенней части сезона, кто из соперников лучше к ним приспособится.

Могу однозначно сказать, что Олимпик стал сильнее. Мы провели первые полноценные тренировочные сборы с Висенте. Ведь он пришёл в клуб в разгар чемпионата, и у него не было времени подготовить команду так как он считает нужным.

Теперь же мы проделали большую работу и ещё лучше усвоили многие нюансы в тактике и философии тренера. Сейчас мы готовы процентов на 80. Но это не плохо. Так и должно быть: остальное мы доберём в процессе", — цитирует Политыло официальный сайт "Олимпика".