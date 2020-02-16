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Динамо вернулось в Киев после второго сбора в Турции

Премьер-лига
(2 голосов)

Столичный клуб продолжит подготовку ко второй части сезона дома

Динамо вернулось в Киев после второго сбора в Турции
Новина українською

"Динамо" вернулось в Украину со второго турецкого сбора.

Первая и команда U-21 сегодня, 16 февраля, отправились из Белека в Анталью, откуда вылетели в Киев.

Всего на двух сборах киевляне сыграли 12 спаррингов – по 6 на каждом.

В понедельник, 17 февраля, "Динамо" продолжит подготовку к сезону на базе в Конча-Заспе.

В ближайшую субботу "Динамо" проведёт первую официальную игру в сезоне, когда примет полтавскую "Ворсклу".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
сайт Динамо
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Комментарии (1)
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daqo43
16.02.2020 в 14:39
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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