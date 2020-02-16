Динамо вернулось в Киев после второго сбора в Турции

"Динамо" вернулось в Украину со второго турецкого сбора.

Первая и команда U-21 сегодня, 16 февраля, отправились из Белека в Анталью, откуда вылетели в Киев.

Всего на двух сборах киевляне сыграли 12 спаррингов – по 6 на каждом.

В понедельник, 17 февраля, "Динамо" продолжит подготовку к сезону на базе в Конча-Заспе.

В ближайшую субботу "Динамо" проведёт первую официальную игру в сезоне, когда примет полтавскую "Ворсклу".