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Новичок Днепр-1: Дебют Снежка в роли капитана? Пожалуй перегорел – повязка давила
Возвращение Цурикова
Зимний новичок "Днепр-1" Андрей Цуриков вернулся в футбол после тяжелой травмы, из-за которой недавно не удалось заиграть в чешском "Яблонеце". Выйдя на замену вчера, 16 февраля, в контрольном матче с батумским "Динамо", он дебютировал за "Днепр-1".
Андрей подтверждает - ему было очень важно дебютировать, пусть и в товарищеской игре. Потому что пропустил очень много. Шаг за шагом нужно будет прогрессировать.
Победа в игре с грузинами, признается Цуриков, - очень приятный эмоциональный всплеск для него.
"Ведь очень много пропустил. Очень важно почувствовать вкус победы перед чемпионатом, чтобы тоже играть с тем же настроем и самоотдачей", - считает футболист.
Ответил Андрей и на вопрос о дебюте Снежка в роли капитана "Днепр-1" и удаление.
Наверное, немного перегорел - повязка давила. Но это шутки, конечно. В официальных матчах нельзя такого допускать. Это - спорт, и нельзя, чтобы эмоции зашкаливали.