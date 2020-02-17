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Новичок Днепр-1: Дебют Снежка в роли капитана? Пожалуй перегорел – повязка давила

Премьер-лига
(2 голосов)

Возвращение Цурикова

Новичок Днепр-1: Дебют Снежка в роли капитана? Пожалуй перегорел – повязка давила
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Зимний новичок "Днепр-1" Андрей Цуриков вернулся в футбол после тяжелой травмы, из-за которой недавно не удалось заиграть в чешском "Яблонеце". Выйдя на замену вчера, 16 февраля, в контрольном матче с батумским "Динамо", он дебютировал за "Днепр-1".

Андрей подтверждает - ему было очень важно дебютировать, пусть и в товарищеской игре. Потому что пропустил очень много. Шаг за шагом нужно будет прогрессировать.

Победа в игре с грузинами, признается Цуриков, - очень приятный эмоциональный всплеск для него.

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"Ведь очень много пропустил. Очень важно почувствовать вкус победы перед чемпионатом, чтобы тоже играть с тем же настроем и самоотдачей", - считает футболист.

Ответил Андрей и на вопрос о дебюте Снежка в роли капитана "Днепр-1" и удаление.

Наверное, немного перегорел - повязка давила. Но это шутки, конечно. В официальных матчах нельзя такого допускать. Это - спорт, и нельзя, чтобы эмоции зашкаливали.

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В статье: Андрей Цуриков СК Днепр-1 Днепр-1 Александр Снежко
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Источник:
Дніпро-1

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