Новичок Днепр-1: Дебют Снежка в роли капитана? Пожалуй перегорел – повязка давила

Зимний новичок "Днепр-1" Андрей Цуриков вернулся в футбол после тяжелой травмы, из-за которой недавно не удалось заиграть в чешском "Яблонеце". Выйдя на замену вчера, 16 февраля, в контрольном матче с батумским "Динамо", он дебютировал за "Днепр-1".

Андрей подтверждает - ему было очень важно дебютировать, пусть и в товарищеской игре. Потому что пропустил очень много. Шаг за шагом нужно будет прогрессировать.

Победа в игре с грузинами, признается Цуриков, - очень приятный эмоциональный всплеск для него.

"Ведь очень много пропустил. Очень важно почувствовать вкус победы перед чемпионатом, чтобы тоже играть с тем же настроем и самоотдачей", - считает футболист.

Ответил Андрей и на вопрос о дебюте Снежка в роли капитана "Днепр-1" и удаление.