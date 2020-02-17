Санжар: Главное, чтобы решение властных структур положительно сказалось на существовании Карпат

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар подвел итог зимних сборов команды.

— На мой взгляд, этот зарубежный этап подготовки "зелено-белые" могут записать себе в актив. Мы тренировались в отличных условиях, что позволило избежать травм, провели проверку боем с достойными спарринг-партнерами, определились с новичками, просмотрели ближайший резерв…

— А в каких контрольных поединках у вас было меньше всего претензий к подопечным?

— Знаете, для меня было важно увидеть в деле всех находившихся на сборе футболистов, а результат не имел особого значения. Все же, постараюсь ответить на ваш вопрос: я доволен тем, как подопечные действовали в первом тайме заключительного спарринга с брестским "Динамо". Досадно только, что после перерыва они не заметили изменений в настроении соперника, который резко прибавил, и не удержали преимущества в счете. Но ничего страшного, это тоже ценный опыт.

— Припоминается, перед отъездом на сбор в Турцию вы не скрывали своей озабоченности шаткими финансовыми тылами "Карпат". Как повлияла на ваше настроение и подопечных новость о решении львовского горсовета создать народную команду "Карпаты", что должно помочь избавиться от многих проблем?

— Если откровенно, то я не вникал в детали, но важно, чтобы это решение властных структур положительно сказалось на существовании "Карпат". Наше дело — ответить за заботу качественной игрой.

— Во время сбора в Турции вы задействовали сразу несколько футболистов из молодежного состава. На кого из них рассчитываете уже в ближайшее время?

— На Ростислава Ляха, Романа Сливу, Остапа Притулу. Что касается 17-летнего Юрия Тлумака, забившего в Турции свой дебютный гол, то он продолжит тренироваться с нами, но будет выступать за команду (U-19).

— "Карпаты" остаются одной из самых молодых коллективов элитного дивизиона. Это обстоятельство может негативно сказаться на команде в весенней части чемпионата, когда не удастся избежать острой конкуренции и каждое очко будет на вес золота?

— У меня уже была возможность убедиться, что каждый игрок горит желанием побыстрее исправить то турнирное положение, в котором оказались "Карпаты". Что касается возраста футболистов, то, поверьте, когда молодежь чувствует, что ей доверяют, она на глазах прибавляет. Я не сомневаюсь, что и с обстановкой в раздевалке все будет в порядке, в частности, тот же новобранец Антон Каниболоцкий с его опытом может этому поспособствовать. Впрочем, спарринги в Турции уже показали, что в этом коллективе каждый готов сражаться друг за друга.

— Если уже зашел разговор за Каниболоцкого, то была информация, что его переход в "Карпаты" под угрозой срыва…

— Переговорный процесс далеко не всегда проходит гладко, но главное, что Антон таки подписал соглашение с "Карпатами".

— Кстати, а у вас не возникло вопросов по поводу еще одного новичка "Карпат" — Матара? Он удачно начинал свою карьеру в "Олимпике", а затем неожиданно оказался ненужным донетчанам.

— Нет. Когда меня проинформировали, что есть возможность пригласить в "Карпаты" Матара, то я ответил, что этот легионер заслуживает внимания. Надеюсь, что сенегалец нам поможет.

— "Карпаты" кроме Каниболоцкого и Матара также подписали Алексея Хахлева и Андро Гиоргадзе. На этом работу на трансферном рынке можно считать завершенной?

— Почему же? Думаю, что 18 февраля игроками "Карпат" станут полузащитники Владимир Танчик и Геннадий Пасич, которые были с нами на сборе в Турции. И я не исключаю вариант, что новички еще будут, но уже после матча с "Днепром-1"…