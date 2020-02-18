Русин второй раз за неделю сменил игровой номер

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который зимой вернулся из аренды в "Зарю", сменил свой игровой номер.

14 февраля "Динамо" дозаявило игрока на вторую часть УПЛ под номером 17, а сейчас он фигурирует на официальном сайте лиги под 70 номером.

Напомним, что до перехода в "Зарю" на правах аренды Русин выступал за "Динамо" под 43 номером.

Также отметим, что весеннюю часть сезона "Динамо" начнет матчем против "Ворсклы", который состоится в субботу 22 февраля.