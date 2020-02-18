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Русин второй раз за неделю сменил игровой номер
Назарию нравится семерка
Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который зимой вернулся из аренды в "Зарю", сменил свой игровой номер.
14 февраля "Динамо" дозаявило игрока на вторую часть УПЛ под номером 17, а сейчас он фигурирует на официальном сайте лиги под 70 номером.
Напомним, что до перехода в "Зарю" на правах аренды Русин выступал за "Динамо" под 43 номером.
Также отметим, что весеннюю часть сезона "Динамо" начнет матчем против "Ворсклы", который состоится в субботу 22 февраля.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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