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Сидорчук: С VAR многое будет зависеть от человеческого фактора. Все равно будут ошибки, проблемы
Капитан киевлян высказался относительно внедрения системы VAR в УПЛ
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о введении в УПЛ системы VAR.
"Многое будет зависеть от человеческого фактора. Но то, что все будет правильно, такого не бывает. Все равно будут ошибки, проблемы. Месседж такой – нужно это все спокойнее воспринимать, тогда будет легче", – сказал Сидорчук.
Напомним, что первый в истории УПЛ поединок с использованием VAR состоится именно с участием "Динамо". 22 февраля киевляне будут принимать полтавскую "Ворсклу".
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Источник:Трибуна
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Ten0N (Leopolis)
19.02.2020 в 21:05
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