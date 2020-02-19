Сидорчук: С VAR многое будет зависеть от человеческого фактора. Все равно будут ошибки, проблемы

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о введении в УПЛ системы VAR.

"Многое будет зависеть от человеческого фактора. Но то, что все будет правильно, такого не бывает. Все равно будут ошибки, проблемы. Месседж такой – нужно это все спокойнее воспринимать, тогда будет легче", – сказал Сидорчук.

Напомним, что первый в истории УПЛ поединок с использованием VAR состоится именно с участием "Динамо". 22 февраля киевляне будут принимать полтавскую "Ворсклу".