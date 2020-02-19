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Сидорчук: С VAR многое будет зависеть от человеческого фактора. Все равно будут ошибки, проблемы

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан киевлян высказался относительно внедрения системы VAR в УПЛ

Сидорчук: С VAR многое будет зависеть от человеческого фактора. Все равно будут ошибки, проблемы
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о введении в УПЛ системы VAR.

"Многое будет зависеть от человеческого фактора. Но то, что все будет правильно, такого не бывает. Все равно будут ошибки, проблемы. Месседж такой – нужно это все спокойнее воспринимать, тогда будет легче", – сказал Сидорчук.

Напомним, что первый в истории УПЛ поединок с использованием VAR состоится именно с участием "Динамо". 22 февраля киевляне будут принимать полтавскую "Ворсклу".

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) VAR
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
19.02.2020 в 21:05
А сейчас чей фактор решает? Марсианский? Либо он дебилизм сказанул, либо автор дурашка. Вы клоуны, когда вьюху режите на 100500 частей. Хоть вопросы пишите на которые люди отвечают.
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