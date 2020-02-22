Динамо платит Дуэлунду около 2 млн евро в год – СМИ

Стало известно, сколько полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд получает в киевском клубе.

По информации датского издания B.T., годовой оклад 22-летнего хавбека составляет от 12 до 15 миллионов датских крон, что равно 1,6-2 миллионов евро.

Таким образом, месячная зарплата датчанина равна около 130-160 тысячам евро.

Дуэлунд стал игроком "Динамо" летом 2018 года, с тех пор отыграв за клуб 13 поединков.