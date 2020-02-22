  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрий Максимов: То, что мы могли, мы сегодня показали. Ворскла уступала в мастерстве Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Максимов: То, что мы могли, мы сегодня показали. Ворскла уступала в мастерстве Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник полтавчан поделился мыслями после выездного поражения

Юрий Максимов: То, что мы могли, мы сегодня показали. Ворскла уступала в мастерстве Динамо
Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал выездное поражение от киевского "Динамо" в матче 19-го тура УПЛ.

- Скажу честно: приятно за футболистов нашей команды, которые сегодня старались играть в футбол, стремились не уступить в борьбе сопернику. Конечно, обидно пропускать на последней минуте. Могли вырвать ничью. Мы ведем борьбу за выживание, и каждое очко для нас — на вес золота. Но я благодарен футболистам, они старались, это было видно. Но где-то ребята уступали в мастерстве сопернику. Кроме того, над нами, конечно, довлеет то, что мы ведем борьбу за выживание.

- Как оцените состояние газона стадиона "Динамо"?

- Мы попали с корабля на бал: провели месяц сборов в Турции, оттуда прилетели сразу сюда, не хотели уезжать раньше времени, ведь там сейчас лучше поля, чем в Полтаве. Но и на поле динамовского стадиона грех жаловаться. Слышал, что недавно оно было вязким. Но к сегодняшнему матчу оно точно подсохло.

То, что мы могли, мы сегодня показали. Повторюсь, где-то уступали сопернику в мастерстве. Кроме того, нам тяжело психологически: из ямы всегда тяжело выбираться. Но футболистами я доволен. Сегодня мы потеряли одно очко, но, может, в других матчах сумеем его отобрать у соперников так, как это сделало сегодня "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
22.02.2020 в 23:07
Адекватный чувак ...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...