Юрий Максимов: То, что мы могли, мы сегодня показали. Ворскла уступала в мастерстве Динамо

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал выездное поражение от киевского "Динамо" в матче 19-го тура УПЛ.

- Скажу честно: приятно за футболистов нашей команды, которые сегодня старались играть в футбол, стремились не уступить в борьбе сопернику. Конечно, обидно пропускать на последней минуте. Могли вырвать ничью. Мы ведем борьбу за выживание, и каждое очко для нас — на вес золота. Но я благодарен футболистам, они старались, это было видно. Но где-то ребята уступали в мастерстве сопернику. Кроме того, над нами, конечно, довлеет то, что мы ведем борьбу за выживание.

- Как оцените состояние газона стадиона "Динамо"?

- Мы попали с корабля на бал: провели месяц сборов в Турции, оттуда прилетели сразу сюда, не хотели уезжать раньше времени, ведь там сейчас лучше поля, чем в Полтаве. Но и на поле динамовского стадиона грех жаловаться. Слышал, что недавно оно было вязким. Но к сегодняшнему матчу оно точно подсохло.

То, что мы могли, мы сегодня показали. Повторюсь, где-то уступали сопернику в мастерстве. Кроме того, нам тяжело психологически: из ямы всегда тяжело выбираться. Но футболистами я доволен. Сегодня мы потеряли одно очко, но, может, в других матчах сумеем его отобрать у соперников так, как это сделало сегодня "Динамо".