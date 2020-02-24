Гуцуляк рассказал о моменте с отменой из-за VAR его гола Шахтеру

эти бомжи как бы на первом месте в УПЛ и кажется их уже никто не догонит даже великие --ха и тебе на УКРАИНУ насрать--во прикол .....или что?был гол или нет уже заиграно и невернешь--А ТАКОЕ ПИСАТЬ как ты написал это не патриотически -- болеешь за бЕНФИКУ --назови пять футболистов с этой команды