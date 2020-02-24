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Гуцуляк рассказал о моменте с отменой из-за VAR его гола Шахтеру
Но момента не видел
Игрок атакующего звена "Десны" Алексей Гуцуляк прокомментировал момент с первым применением VAR в украинском футболе и отменой его гола в ворота донецкого "Шахтера".
Алексей сообщил о разочаровании всех игроков Чернигова.
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Думаю, у каждого негативные ощущения. Когда забиваешь - тебя переполняют эмоции. Первый гол! Первая официальная игра ...Эмоции разрывали!
Но когда ты порадовался и видишь судью, который говорит об отмене гола, это ...Разумеется, я самого момента не видел. Может нарушение правил или офсайд.
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Источник:Футбол News
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Комментарии (3)
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воха73 (киев)
24.02.2020 в 09:05
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Hugo64 (PARIS)
24.02.2020 в 09:13
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 08:37
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