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Гуцуляк рассказал о моменте с отменой из-за VAR его гола Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Но момента не видел

Гуцуляк рассказал о моменте с отменой из-за VAR его гола Шахтеру
Новина українською

Игрок атакующего звена "Десны" Алексей Гуцуляк прокомментировал момент с первым применением VAR в украинском футболе и отменой его гола в ворота донецкого "Шахтера".

Алексей сообщил о разочаровании всех игроков Чернигова.

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Думаю, у каждого негативные ощущения. Когда забиваешь - тебя переполняют эмоции. Первый гол! Первая официальная игра ...Эмоции разрывали!

Но когда ты порадовался и видишь судью, который говорит об отмене гола, это ...Разумеется, я самого момента не видел. Может нарушение правил или офсайд.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Алексей Гуцуляк VAR
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Источник:
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Комментарии (3)
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воха73 (киев)
24.02.2020 в 09:05
Все это аукнется бомжам в Лиге Европы! Сколько себя помню, всегда болел за Бенфику! На очки принесенные кротовней в копилку Украины - насрать!
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Hugo64 (PARIS)
24.02.2020 в 09:13
эти бомжи как бы на первом месте в УПЛ и кажется их уже никто не догонит даже великие --ха и тебе на УКРАИНУ насрать--во прикол .....или что?был гол или нет уже заиграно и невернешь--А ТАКОЕ ПИСАТЬ как ты написал это не патриотически -- болеешь за бЕНФИКУ --назови пять футболистов с этой команды
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 08:37
В стране ахметова и павелки в уаф радоваться могут только глоры бомжей
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