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С Александрии сняли трансферный бан

Премьер-лига
(2 голосов)

Теперь клуб может заявить новичков

С Александрии сняли трансферный бан
UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" закрыла вопрос по поводу трансферного бана и вскоре заявит новых футболистов. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников внутри клуба.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что клуб не может заявить новых игроков из-за "старых" долгов. По решению ФИФА, александрийцы задолжали вместе с процентами хорватскому футболисту Йосипу Барышичу порядка 200 тысяч евро. Ранее в клубе настаивали, что ПФК "Александрия" и ФК "Александрия" - это разные юридические лица, однако в апелляционном комитете ФИФА не согласились с доводами украинской стороны.

Сегодня стало известно, что "Александрия" рассчиталась с Барышичем, выплатив ему всю задолженность. Таким образом, уже в ближайшее время в заявке первой команды клуба должны появиться подписанные этой зимой Роман Вантух (аренда из "Динамо"), Артём Гордиенко и Богдан Мышенко.

Заметим, что без указанных игроков, а также из-за травм и дисквалификаций других ключевых футболистов в стартовом туре 2020 года "горожане" сенсационно уступили ковалёвскому "Колосу" 1:2.

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В статье: ФК Александрия
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