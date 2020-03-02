  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сергей Кравченко: Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Кравченко: Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

В Днепре довольны системой VAR

Сергей Кравченко: Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине
Новина українською

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко высказался о судействе в матче 20-го тура УПЛ с "Динамо" (3:1). Матч судила Катерина Монзуль.

"Считаю, Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине. Очень внимательная, последовательная.

Говорили перед матчем – три женщины судей, Монзуль – не знаю, я спокоен, потому что она мне очень нравится.

VAR повтор я не видел, но если она так долго смотрела, наверное, она права. Считаю, VAR дает больше справедливости", – сказал Кравченко, слова которого приводит "Великий футбол".

Напомним, что в матче "Днепр-1" - "Динамо" Екатерина Монзуль после просмотра VAR в данном матче удалила Виталия Буяльского ("Динамо") и Владимира Полевого ("Днепр-1") и назначила пенальти в ворота "Днепра-1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кравченко Динамо (Киев) Катерина Монзуль СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
НеШахтьор (Донецьк)
02.03.2020 в 23:33
Та що ти кажеш?!) Ти ж так доказував, що пенальті не було))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...