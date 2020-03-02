Сергей Кравченко: Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко высказался о судействе в матче 20-го тура УПЛ с "Динамо" (3:1). Матч судила Катерина Монзуль.

"Считаю, Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине. Очень внимательная, последовательная.

Говорили перед матчем – три женщины судей, Монзуль – не знаю, я спокоен, потому что она мне очень нравится.

VAR повтор я не видел, но если она так долго смотрела, наверное, она права. Считаю, VAR дает больше справедливости", – сказал Кравченко, слова которого приводит "Великий футбол".

Напомним, что в матче "Днепр-1" - "Динамо" Екатерина Монзуль после просмотра VAR в данном матче удалила Виталия Буяльского ("Динамо") и Владимира Полевого ("Днепр-1") и назначила пенальти в ворота "Днепра-1".