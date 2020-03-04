Михайленко: Готовили команду так, как обычно готовятся команды, которые играют с Шахтером в гостях

Сегодня СК "Днепр-1" на выезде в Харькове сыграет мат 21 тура с донецким "Шахтером" (начало - в 19:00). Наставник спортклубивцев Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к матчу.

- Дмитрий Станиславович, будет бой?

- Да, будет бой. Мы со своей стороны, конечно, будем делать все для того, чтобы победить и продолжить нашу успешную серию.

- "Ворскла" уже знает, как у "Шахтера" выигрывать...

- Если смотреть на результат, то действительно, полтавчане провели великолепный матч. Здесь нам есть чему поучиться и на что посмотреть.

- Как готовили команду и к чему ее подготовили?

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- Готовили к тому, к чему обычно готовятся команды, которые играют с "Шахтером" в гостях - к хорошей защите.

- Нет сейчас эйфории после победы над "Динамо"?

- Мы рассчитываем на то, что эйфории не будет, а будем реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что достигли хорошего результата, но все же нам немного повезло с "Динамо", ведь большую часть игрового времени мы провели в большинстве. Но будем рассчитывать на наш прогресс и на то, что вот эта победа даст нам положительные эмоции, на фоне которых можно поверить в себя.

- 5 дней достаточно для восстановления?

- Да, вполне достаточно.

- В игре с "Динамо" был форс-мажор, когда не вышел Когут. Он восстановился?

- Когут не восстановился. Повреждение не серьезное, но на эту игру решили его поберечь. Тем более, что сейчас плотный график матчей, и на четвертый день у нас игра с "Мариуполем".

- Если не секрет, насколько большой будет ротация по сравнению с игрой против "Динамо"?

- Посмотрим. Пока все ребята готовятся, кроме Когут и дисквалифицированного Полевого. А все остальные готовы играть.